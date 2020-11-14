تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العثور على لغم بحري زرعته الميليشيا الحوثية الإرهابية بجنوب البحر الأحمر. وأوضحت قوات التحالف أنه تم اكتشاف وإزالة ما مجموعه ١٥٧ لغمًا بحريًّا نشرتها الميليشيا الحوثية عشوائيًّا. وأكدت قوات التحالف استمرار تهديد الميليشيا الحوثية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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كانت هذه تفاصيل خبر «التحالف»: العثور على لغم بحري زرعته «الحوثي» الإرهابية.. وإزالة 157 أخرى نشرتها الميليشيا عشوائيًّا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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