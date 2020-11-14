رئيس جامعة جازان: الخطاب الملكي يبين حجم الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للشعب السعودي

أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، أهمية ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأوضح القحطاني أن الخطاب الملكي يبين حجم الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للشعب السعودي عبر تنمية وتطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ومواصلة العمل بحزم على مكافحة الفساد، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم للمواطن، بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات والفرص الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة بما يتفق ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.

ونوّه القحطاني بحديث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بلغة الأرقام عن حجم المنجزات الضخمة والفريدة التي يعيشها وينعم بها الشعب السعودي والتي تحققت خلال أقل من 4 سنوات.

وتطرق، لما أكده ولي العهد من تجاوز الوطن للعديد من التحديات بفضل الله ثم بالخطوات والمبادرات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة التي شهدت نجاح المملكة في محاربة الإرهاب واجتثاثه، وتعزيز الاستثمار السيادي، وتمكين المرأة، ومواجهة جائحة كورونا، إلى جانب تحقيق مركز متقدم عالميا في الحد من التبعات الاقتصادية للجائحة.

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وفي ختام تصريحه سأل رئيس جامعة جازان، الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار وأن تتواصل مسيرة التطوير والإصلاح وتتنامى معدلات الإنجاز بعون الله.

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