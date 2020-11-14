السعودية اليوم / الأمن الجزائري يوقف شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية



الجزائر 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أوقفت وحدات من الأمن الجزائري بمحافظة وهران شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر البحر باتجاه الأراضي الأوروبية .

وأفادت القيادة العليا للأمن الجزائري في بيان اليوم أن الشبكة تضم 10 أشخاص ، مضيفًا أنه تم خلال العملية مصادرة قارب مطاطي وسيارتين ودراجة نارية ومبالغ مالية جزائرية وأخرى أجنبية، ومجموعة من الهواتف النقالة .

وأشارت المصادر نفسها إلى أنه تم تقديم المجموعة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم .

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19:39ت م

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