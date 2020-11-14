

الجزائر 28 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس

وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي عن وفاة 14 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2139 وفاة، فيما سجلت الوزارة 420 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44199 حالة.

// انتهى //

19:38ت م

0099



الجزائر 28 ربيع الاول 1442 هجري الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة وباء فيروس كورونا الدكتور جمال فورار اليوم تسجيل 844 إصابة في الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 66 819 حالة .وكشف فورار في لقائه الإعلامي اليومي عن وفاة 14 شخصا متأثرين بـ"كوفيد-19" خلال المدة نفسها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 2139 وفاة، فيما سجلت الوزارة 420 حالة شفاء، ليبلغ العدد الإجمالي 44199 حالة.// انتهى //19:38ت م0099

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تسجل 844 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.