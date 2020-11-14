السعودية اليوم / رئيس مركز "عتود" يتفقد الخدمات البلدية بالمركز



الدرب 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

تفقد رئيس مركز عتود التابع لمحافظة الدرب مفرح بن محمد مقصودي -يرافقه رئيس بلدية الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور- اليوم عدداً من المشاريع ‫البلدية.

وشملت الجولة ملعبي عتود ورملان اللذين تم تنفيذهما ضمن سلسلة ملاعب بلدية محافظة الدرب بمساحة إجمالية تبلغ 5400 متر مربع وبمدرجات تتسع لأكثر من 400 شخص، وكورنيش السميرات الذي يُعد موقع جذبٍ سياحي بمساحة تتجاوز 60000 متر مربع مجهز بمرافقه العامة، إلى جانب الوقوف على مشروعات السفلتة التي استفادت منها قرى "الحروف وماضي ورملان وحويه"، ومشروع الإنارة في رملان والعرق ومنشبة.

وأفاد رئيس المركز أن تفقد المشروعات يأتي استجابة لتوجيهات سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه بمتابعة المشاريع التي تخدم المواطن والمقيم.

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19:00ت م

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