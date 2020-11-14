السعودية اليوم / تسجيل 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا في باكستان



إسلام آباد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس .

وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

// انتهى //

18:06ت م

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إسلام آباد 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس .وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.// انتهى //18:06ت م0089

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