

طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واس

أكّد آمر المعبر الحدودي الليبي نور الدين الهوش أن معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين استأنف اليوم عمله عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر جرّاء فيروس

وقال الهوش في تصريح صحفي : إنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الأشخاص والبضائع ، مشيراَ إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيزور المعبر الحدودي للاطلاع على الإجراءات الوقائية ومدى تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم وضعه من الجانبين التونسي والليبي للوقاية من انتشار الفيروس .

// انتهى //

18:00ت م

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طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واسأكّد آمر المعبر الحدودي الليبي نور الدين الهوش أن معبر رأس جدير الحدودي ببن قردان من ولاية مدنين استأنف اليوم عمله عقب توقف دام لأكثر من 7 أشهر جرّاء فيروس كورونا وقال الهوش في تصريح صحفي : إنه تم اتخاذ الاحتياطات الوقائية كافة للحد من انتشار الفيروس أثناء عودة حركة عبور الأشخاص والبضائع ، مشيراَ إلى أن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي سيزور المعبر الحدودي للاطلاع على الإجراءات الوقائية ومدى تطبيق البروتوكول الصحي الذي تم وضعه من الجانبين التونسي والليبي للوقاية من انتشار الفيروس .// انتهى //18:00ت م0088

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كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / السلطات الليبية تعلن استئناف العمل بمعبر رأس جدير مع تونس بعد توقف 7 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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