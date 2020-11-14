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العثور على مفقود المويه متوفى داخل بئر مياه
متابعات الخليج 365 - الرياض
عثرت الجهات الحكومية والتطوعية، مساء اليوم السبت، على جثة متابعات الخليج 365 المفقود في محافظة المويه.
وقال فريق غوث للإنقاذ عبر حسابه في “تويتر”: “إنه تم العثور على المفقود ميتًا رحمه الله من قبل ذويه بمساندة فريق غوث”.
وكان غوث للإنقاذ قد أعلن في وقت سابق، عن فقدان متابعات الخليج 365 محماس العتيبي (50 عامًا) بمنطقة تابعة لمحافظة المويه.
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