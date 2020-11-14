فيديو.. أشرف الدادا: لقاح بيونتيك يصعب نقله لكثير من الدول

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال د. أشرف الدادا، رئيس قسم الباثولوجيا في مستشفى الملك فيصل التخصصي: إن لقاح بيونتيك المضاد لكورونا يصعب نقله لكثير من الدول.

وتوقع د. أشرف الدادا أن تشهد الأسابيع المقبلة ظهور لقاحات أخرى سهلة التخزين والتصدير.

الجدير بالذكر أن الملياردير أوغور شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة بيونتيك الألمانية قال في تصريحات صحفية مؤخرًا: “إذا كان السؤال هو ما إذا كان بإمكاننا القضاء على الوباء بهذا اللقاح، فإن جوابي هو: نعم”.

يذكر أن الأعراض الرئيسية للإصابة بفيروس كورونا المستجد تشمل السعال المتواصل والحمى وفقدان حاستي الشم والذوق والشعور بضيق التنفس، إلا أن هناك أعراضًا “خفيفة” أقل شهرة كشف عنها مؤخرًا مرضى تم تشخيص إصابتهم بكوفيد-19.

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أعراض كورونا:

وسلّط تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية الضوء على 4 أعراض خفيفة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، والتي كشفت عنها دراسات ومصابون، مشددة على ضرورة الحصول على استشارة طبية لدى ملاحظتها.

آلام في البطن:

أبلغ بعض مرضى “كوفيد-19” بتعرضهم لآلام في البطن قبل ظهور باقي الأعراض المعروفة للمرض.

وأشارت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن المرضى قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

وحلّل الباحثون في هذه الدراسة بيانات 204 مرضى مصابين بكورونا بمقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5 في المائة منهم قد وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من مشاكل بالجهاز الهضمي كالإقياء والإسهال.

التهاب في العينين:

قالت الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة: إن التهاب ملتحمة العين قد يكون من أعراض الإصابة بكورونا، مشددة على أن العينين قد تكونان “بوابة” دخول الفيروس لجسم الإنسان.

من أعراض الإصابة بفيروس كورونا والتي لا يعرفها كثيرون “ضباب الدماغ” أو الإرهاق العقلي، حيث أبلغ مصابون بتراجع مستوى تركيزهم على نحو كبير بعد أيام من الشعور باحتقان في الجيوب الأنفية والصداع.

التعب الشديد:

أبلغ مصابون بكوفيد-19 عن شعورهم بتعب شديد قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة، حيث ذكرت دراسة نشرت نتائجها في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية إلى أن ما يقارب 44 في المائة من الذين نقلوا للمستشفيات وثبتت إصابتهم بكورونا كانوا يعانون من التعب والإرهاق والغثيان، لدرجة عجز كثيرين منهم عن الوقوف.

