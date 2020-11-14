شاهد.. إعصار فامكو يضرب الفلبين ومقتل 53 وفقدان 22 آخرين

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت الشرطة الفلبينية، أن 53 شخصًا قتلوا جراء فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى ناجمة عن الإعصار فامكو في الفلبين.

وأضافت الشرطة، في بيان السبت، أنه تم اعتبار 22 شخصًا في عداد المفقودين.

وارتفعت مياه الفيضانات إلى مستويات وصفت بأنها “غير مسبوقة” في إقليمي كاجايان وإيزابيلا الشماليين، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة الناجمة عن فامكو في فتح بوابة تصريف المياه بسد رئيسي خلال الليل.

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وقال حاكم إقليم كاجايان مانويل مامبا: إن هطول الأمطار من الأقاليم المجاورة وصل إلى نهر كاجايان الذي فاض وأدى إلى زيادة الفيضانات.

وأضاف مامبا لإذاعة “دي زد إم إم” في مانيلا: “هذا غير مسبوق، إنها أول مرة نتعرض لهذا النوع من الفيضان”، مطالبًا بإنقاذ المواطنين العالقين فوق أسطح منازلهم.

وأشار إلى أن “رجال الإنقاذ يعانون من الإرهاق الشديد بالفعل.. لقد تحول إقليمنا إلى محيط من مياه الفيضانات الموحلة”.

يذكر أن الفلبين تتعرض سنويًّا لنحو 20 إعصارًا مداريًّا في المتوسط؛ ما يتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.



