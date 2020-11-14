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ترامب: مصادقة حاكم جورجيا على النتائج يجعل من المستحيل مراجعتها
إقرار منه على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت: إن مصادقة حاكم ولاية جورجيا على نتائج الانتخابات يجعل من المستحيل مراجعتها، وفقًا لقناة العربية.
وعزز الرئيس الأمريكي المنتخب، الديمقراطي، جو بايدن انتصاره في الانتخابات بفوزه بولاية جورجيا أمس الجمعة، ليرفع عدد الأصوات التي حصل عليها من المجمع الانتخابي إلى 306 أصوات، إذ إن لولاية جورجيا 16 صوتًا.
وقال ترامب: إن “الوقت سيكشف” ما إذا كانت إدارة أخرى ستتولى السلطة قريبًا، وذلك في إقرار على ما يبدو بأن بايدن قد يخلفه في المنصب.
فيما احتشد أنصار ترامب، اليوم السبت، لمساندته، مرددين شعارات تفيد بوقوع تزوير في الانتخابات، بينما يمضي قدمًا في سلسلة من المعارك القضائية الطويلة للطعن في فوز الرئيس المنتخب جو بايدن.
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