452 عملية جراحية في مستشفيات جازان في أسبوع

2020-11-14

متابعات الخليج 365 - واس

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أجرت مستشفيات صحة جازان خلال الأسبوع الماضي 452 عملية جراحية، منها 179 عملية طارئة بنسبة 39.6 بالمئة، و273 عملية روتينية بنسبة 60.4 بالمئة من إجمالي عدد العمليات خلال الأسبوع.

ووفقاً لتقرير أسبوعي صدر عن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان فإن عدد المراجعين لأقسام الطوارئ بلغ 23074 مراجعًا، في حين بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 11225 مراجعًا.

وكشف التقرير عن تنويم 1136 مريضًا قُدِّمت لهم الرعاية الصحية اللازمة، في حين بلغ عدد المراجعين للمراكز الصحية خلال الأسبوع نفسه 45335 مراجعًا، وأجرى 352 مراجعًا ومراجعة فحص ما قبل الزواج.

