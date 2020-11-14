محمد بن مسعود - الدمام - الحصيلة الإجمالية للإصابات 354461 منها 24938 حالة نشطة سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس.

وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 06:54 PM Advertisements الحصيلة الإجمالية للإصابات 354461 منها 24938 حالة نشطة كورونا في باكستان.. تسجيل 2165 إصابة جديدة و17 وفاة وشفاء851 كورونا في باكستان.. تسجيل 2165 إصابة جديدة و17 وفاة وشفاء851 سجلت باكستان 2165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 354461 حالة، منها 24938 حالة نشطة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 851 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 322414 حالة منذ ظهور الفيروس.

وأضاف أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة جديدة, ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7109 حالات وفاة.

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المصدر : الخليج 365

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