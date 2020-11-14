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قُتل وأصيب عشرات المتمردين الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال معارك، اليوم السبت، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.
وأضاف أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 06:12 PM
"التحالف" يستهدف مواقع المليشيا بـ4 غارات
قُتل وأصيب عشرات المتمردين الحوثيين بنيران الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية، خلال معارك، اليوم السبت، على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء.
ونقل المركز الإعلامي للجيش الوطني عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني استعادت كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
وأوضح المصدر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيا الانقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم.
وأضاف أن الضربات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير عدد من الآليات.
، الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في نهم ،
المصدر : الخليج 365
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