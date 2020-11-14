محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 749525 أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 11203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و452 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 749525 حالة، فيما توفي منذ بدء انتشار الفيروس 41034 مريضاً، وفقاً لـ"رويترز". وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 552747 متعافيًا. 14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 06:13 PM Advertisements إجمالي المرضى بالفيروس يرتفع إلى 749525 حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 11203 إيرانيين ويقتل 452 حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 11203 إيرانيين ويقتل 452 أفادت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم (السبت)، بتسجيل 11203 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و452 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة. وأضافت الوزارة أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 749525 حالة، فيما توفي منذ بدء انتشار الفيروس 41034 مريضاً، وفقاً لـ"رويترز". وأشارت إلى أن عدد المتعافين بلغ حتى الآن 552747 متعافيًا. الكلمات المفتاحية ، حصيلة 24 ساعة.. "كورونا" يصيب 11203 إيرانيين ويقتل 452 ،

المصدر : الخليج 365

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