شكرا لقرائتكم خبر عن 46 متطوعاً يشاركون في فعالية "الجمعة يوم للتطوع" بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

شارك 46 متطوعاً ومتطوعة أمس، في فعالية في أول جمعة لمتطوعي هيئة الهلال الأحمر السعودي في المسجد الحرم ، حيث قاموا بتقديم الإسعافات الأولية للمعتمرين والمصلين في المسجد الحرم في أروقة الحرم وفي الساحات وفي صحن المطاف وفي مصليات النساء.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان أن عدد المتطوعين المشاركين في الفعالية وصل إلى ٢٦ متطوعاً، فيما بلغ عدد المتطوعات ٢٠ متطوعةً وجميعهم من الكوادر الصحية.

وأفاد بادومان أن المتطوعين تمركزوا في ٥ نقاط إسعافية؛ وهي باب الملك فهد، ومشاية باب السلام، وباب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد والمسعى، فيما تمركز المتطوعات في ٤ نقاط إسعافيه داخل مصليات النساء ، مشيراً إلى أن الفعالية مستمرة في المسجد الحرم أيام الجمع القادمة، متمنياً الصحة والسلامة لجميع المعتمرين والمصلين.