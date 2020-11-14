هندي أم أيرلندي.. من أين تنحدر أصول بايدن؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضج الهند بتكهنات بشأن روابط عائلية محتملة للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بالبلاد التي يفتخر أبنائها بأصول نائبته كامالا هاريس.

وقبل سنوات، تحدث بايدن عن صلات عائلية محتملة له في الهند، لكن رغم عدم إثبات هذا الادعاء، بات اسم بايدن محور بحوث جينية في سائر أنحاء البلاد.



وتحولت لوحة في مدينة تشيناي (مادراس سابقا) في جنوب الهند لذكرى قبطان سفن تجارية في القرن التاسع عشر يدعى كريستوفر بايدن، إلى نقطة جذب لكثيرين يتوافدون لالتقاط صور سيلفي بجانبها.

وفي بومباي غرب البلاد، يقول أفراد يحملون شهرة بايدن إنهم "منهكون" بسبب سيل الاتصالات الهاتفية التي تردهم للاستفسار عن صلاتهم بالرئيس الأمريكي المنتخب.

وأثارت الانتخابات الرئاسية الأمريكية، اهتماما كبيرا في الهند بفضل كامالا هاريس المولودة لمهاجرة هندية من ولاية تاميل نادو، وعاصمتها تشيناي.





وتحدثت هاريس البالغة من العمر "56 عاما" بإسهاب عن أصولها الهندية وشغفها بالأطباق الهندية التقليدية، لكن الاهتمام يصب حاليا على جو بايدن المنحدر من أصول إيرلندية مثبتة، وهو الذي تحدث عن نسب هندي محتمل له خلال زيارته بومباي العام 2013 حين كان نائبا للرئيس في عهد باراك أوباما.

وقال في خطاب إنه تلقى إثر انتخابه عضوا في مجلس الشيوخ العام 1972، رسالة من أحد أفراد عائلة بايدن في الهند يتحدث فيها عن قرابة محتملة بينهما.

وأضاف أن هذه الرسالة هي "من أولى الرسائل التي تلقيتها.. أنا نادم على عدم متابعتي للموضوع".

وتطرقت الرسالة إلى إمكان وجود نسب مع جد مشترك "كان يعمل في الشركة البريطانية للهند الشرقية في القرن الثامن عشر".

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وفي كاتدرائية القديس جاورجيوس في تشيناي، تحولت لوحة تحمل اسم كريستوفر بايدن المولود في 1789، مقصدا سياحيا حقيقيا منذ الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويوضح أسقف أبرشية مادراس (الاسم السابق لتشيناي) لكنيسة جنوب الهند البروتستانتية جورج ستيفن جاياراج "وجدنا أثرا لشخصين من عائلة بايدن هما الشقيقان وليام وكريستوفر بايدن اللذان عملا قبطانين على السفن التجارية في القرن التاسع عشر لحساب شركة الهند الشرقية البريطانية".





ويضيف "توفي وليام بايدن في سن صغيرة لكن كريستوفر بايدن كان قبطانا على سفن عدة قبل أن يستقر في مادراس".

لكن لا تأكيد بوجود صلة قربى بين الأخوين بايدن والرئيس الأمريكي المنتخب الذي يبلغ عامه السابع والسبعين خلال أسبوع.

غير أنه في حال كان هناك قرابة، فإن كريستوفر هو "المرشح الأكثر ترجيحا لذلك"، بحسب تيم ويلاسي ويلسي، الأستاذ الزائر في دراسات الحروب في جامعة كينغز كولدج في لندن.

ولا يزال هناك أفراد يحملون شهرة بايدن في بومباي وناغبور بولاية ماهاراشترا، قد يكونون منحدرين من كريستوفر، أحد الأبناء الثمانية لرجل يدعى جون بايدن قد يكون هو السلف المشترك الوارد ذكره في الرسالة التي تحدث عنها جو بايدن.





وتثير القضية اهتماما واسعا لدى وسائل الإعلام الهندية، لدرجة مفرطة على وصف أفراد عائلة بايدن في ماهاراشترا المنحدرين من الجد ليسلي الذي قد يكون بعث بالرسالة إلى السياسي الأمريكي.

وتشدد روينا بايدن وهي من أفراد هذه الأسرة في بومباي، على أنها لا تسعى البتة لإثبات أي صلة قرابة مع الرئيس الأمريكي المنتخب.