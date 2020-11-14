"لستم وحدكم".. انتفاضة شعبية دعما للجيش المغربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ما أن أعلن المغرب تحريك جيشه نحو معبر الكركرات لتأمين حركة التنقل، حتى اشتعل موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بتأييد هذه الخطوة.

ودشن نشطاء مغاربة هاشتاق "#ماشي_بوحدكم" ويعني "لستم وحدكم"، وكتبوا تدوينات تبارك وتؤيد هذه الخطوة.



وأمس الجمعة، تحرك الجيش المغربي نحو معبر الكركرات الذي يربط مملكة المغرب بموريتانا، من أجل تأمين سلمي لحركة التنقل المدنية والتجارية، في أعقاب قيام مليشيات البوليساريو الانفصالية، بإيقاف الحركة فيه بشكل نهائي.

ونجح المغرب في تأمين المعبر بشكل كامل، وذلك بعد وضع الجيش حزاما أمنيا، يضمن حركة تنقل البضائع والأشخاص بين حُدود البلدين.

عاش المغرب

واحتفى المغاربة بحنكة القيادة الوطنية، والمهنية العالية لعناصر الجيش المغربي، اللتان تمكنتا من إنجاح عملية الكركرات دون تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية، وفي احترام تام للمواثيق الأممية.

من جهته، نشر الإعلامي المغربي والأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، صُوراً للعاهل المغربي الملك محمد السادس بالزي العسكري، مرفقة بصور أخرى لوحدات من الجيش المغربي.

وعلق عليها بالقول :"لسنا دعاة حرب، لكن لا نهابها إذا فرضت علينا".





أما الصحفية المغربية كوثر حمومي،، فقد نشرت صورة للعلم الوطني المغربي، أرفقتها بقول:"حان الوقت لتعود الأمور إلى نصابها، ولى زمن التساهل"، مُردفة "قلوبنا مع قواتنا العسكرية الباسلة المرابطة في الكركرات".





ونشر الإذاعي المغربي رضوان الرمضاني، صورة لمُتظاهرين يحملون علم الجمهورية الوهمية، وهم يستفزون عناصر من الجيش المغربي، مُعلقاً عليها بتدوينة طويلة يدعو فيها إلى دعم الجنود المغاربة الواقفين على خط التماس.

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وأشاد الرمضاني بالمهنية العالية لعناصر الجيش الوطني المغربي، والتزامهم بالصبر وضبط النفس، من أجل ضمان أمن وراحة باقي المواطنين المغاربة واستقرارهم، ليختم بالقول "ماشي بوحدكم".

أخبار كاذبة

الهاشتاق، كان فُرصة أيضاً لرصد مجموعة من الأخبار الكاذبة والمُضللة التي عمدت مليشيات البوليساريو على نشرها من أجل تضليل الرأي العام المغربي، والمس بالروح القتالية العالية لأبناء الوطن.

ومن بين الأخبار الكاذبة التي تم رصدها، قيام موالين للمليشيات بالترويج لصورة، تظهر فيها مروحية عسكرية، وبجانبها سيارة إسعاف، على أنها تُقل جنوداً مغاربة أصيبوا في مواجهات في الكركرات.

لكن الصورة تعود في الأصل إلى عملية إنقاذ قديمة تم فيها الاستعانة بمروحية للجيش المغربي.

كما فضح النُشطاء المغاربة من خلال هذا الوسم، مجموعة من المُغالطات التي عمد أنصار المليشيات نشرها، كفيديو قديم، تقوم فيه مليشيات الحوثي بإطلاق بعض الصواريخ، على أنه فيديو لعناصرها وهي تقصف القوات المُسلحة المغربية.

وعلق مُتابعون بقول إن المملكة المغربية برصانة مواقفها وخُطواتها، حشرت العصابات الانفصالية في الزاوية، ما جعلها تلجأ إلى الأكاذيب، وترويج الأخبار المُلفقة، حتى توهم أتباعها بانتصارات وهمية.

وأعلن الجيش المغربي، الجمعة، أن معبر الكركرات الرابط بين المغرب وموريتانيا، أصبح آمناً بشكل كامل، مشيرا إلى أنه أصبح آمنا من خلال حزام أمني، ووفقاً لقواعد واضحة تقوم على مبدأ عدم الاحتكاك بأي مدني.

وأصدرت القوات المسلحة الملكية بيانا، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، جاء فيه، أن مُسلحين تابعين لمليشيات البوليساريو، قاموا بإطلاق النار على القوات المسلحة الملكية التي اضطرت للرد، وأجبرت العناصر على الفرار، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وكانت وزارة الخارجية المغربية، قد أكدت تمسك المملكة بالحفاظ على وقف إطلاق النار، مؤكدة أن العملية التي قام بها الجيش تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار

وبحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، فإن العملية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية تهدف لتعزيز وقف إطلاق النار من خلال الحيلولة دون تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة وغير المقبولة التي تنتهك الاتفاق العسكري وتهدد الأمن والاستقرار الإقليميين.