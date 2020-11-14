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تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، حريقاً اندلع في أحد المستودعات الضخمة لزينة السيارات على الطريق العام بالمحافظة.
وتفصيلاً، فقد اندلع الحريق في مستودع ضخم لزينة السيارات على مسافة كبيرة جداً، ورصدت "الخليج 365" عمل رجال الدفاع المدني أثناء محاصرته فور تلقي البلاغ؛ وما زالت الجهود مستمرة حتى الآن دون حدوث إصابات.
فيما تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع، الذي شهد حالة استنفار من بقية الجهات الامنية الأخرى كالمرور والدوريات الأمنية، وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال ورودها.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 06:06 PM
"الخليج 365" ترصد جهود التعامل معهشاهد.. "الدفاع المدني" يكافح حريقاً بمستودع ضخم للزينة في "وادي الدواسر"
تكافح فرق الدفاع المدني بمحافظة وادي الدواسر، حريقاً اندلع في أحد المستودعات الضخمة لزينة السيارات على الطريق العام بالمحافظة.
وتفصيلاً، فقد اندلع الحريق في مستودع ضخم لزينة السيارات على مسافة كبيرة جداً، ورصدت "الخليج 365" عمل رجال الدفاع المدني أثناء محاصرته فور تلقي البلاغ؛ وما زالت الجهود مستمرة حتى الآن دون حدوث إصابات.
فيما تسببت طبيعة المواد المحترقة في كثافة عالية للأدخنة في الموقع، الذي شهد حالة استنفار من بقية الجهات الامنية الأخرى كالمرور والدوريات الأمنية، وستوافيكم "الخليج 365" بتفاصيل أكثر حال ورودها.
، شاهد.. "الدفاع المدني" يكافح حريقاً بمستودع ضخم للزينة في "وادي الدواسر" ،
المصدر : الخليج 365
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