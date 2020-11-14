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ناشد أهالي قرى الحويل والعاثه والمليح والحدق والصباخ بمركز وراخ، التابعة لمحافظة العقيق بالباحة، أمير المنطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، النظر لتعثر الطريق الذي يربط مركز "كرا "بقراهم.
وقال كل من سعد ثقل سعد، وحمود غميص ثقل، وضاوي الصهبي، وعايض ضاوي: اعتُمد هذا المشروع منذ 15 عاماً ولم يتبقَ منه سوى مسافة 4 كم، لم تستكمل وتسببت لهم بمعاناة أضرت بمركباتهم وأرقت كبارهم وبالذات المسنين منهم، كما مثل عدم سفلتة هذا الطريق عائقاً لهم دون الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 06:02 PM
أشاروا إلى أنه يتسبب في معاناة لهم وأضرار لمركباتهمأهالي قرى بالباحة يناشدون استكمال طريق يربط أماكن سكنهم بمركز "كرا"
ناشد أهالي قرى الحويل والعاثه والمليح والحدق والصباخ بمركز وراخ، التابعة لمحافظة العقيق بالباحة، أمير المنطقة الباحة الأمير حسام بن سعود، النظر لتعثر الطريق الذي يربط مركز "كرا "بقراهم.
وقال كل من سعد ثقل سعد، وحمود غميص ثقل، وضاوي الصهبي، وعايض ضاوي: اعتُمد هذا المشروع منذ 15 عاماً ولم يتبقَ منه سوى مسافة 4 كم، لم تستكمل وتسببت لهم بمعاناة أضرت بمركباتهم وأرقت كبارهم وبالذات المسنين منهم، كما مثل عدم سفلتة هذا الطريق عائقاً لهم دون الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات الأساسية.
، أهالي قرى بالباحة يناشدون استكمال طريق يربط أماكن سكنهم بمركز "كرا" ،
المصدر : الخليج 365
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