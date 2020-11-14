محمد بن مسعود - الدمام - بعد البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع "مرسية" يشهد مركز سكني الشامل بالرياض حراكاً ملحوظاً بسبب الإقبال الكثيف من قِبل المواطنين لمعاينة مواقع الوحدات السكنية وحجزها ضمن مشاريع ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية التابعة لـ"سكني" أحد برامج وزارة الإسكان، الذي يتيح موقع وتطبيق "سكني" كذلك حجزها إلكترونياً على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map. ويستقبل مركز سكني الشامل يومياً مئات الزوار بعد إعلان الشركة الوطنية للإسكان البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، حيث تم حجز جميع الوحدات المتاحة في وقت قياسي لم يتعد 48 ساعة من طرح المشاريع الواقعة بضاحية الجوان، وتوفّر

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 05:51 PM بعد البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع "مرسية" إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل يشهد مركز سكني الشامل بالرياض حراكاً ملحوظاً بسبب الإقبال الكثيف من قِبل المواطنين لمعاينة مواقع الوحدات السكنية وحجزها ضمن مشاريع ضاحية الجوان إحدى الضواحي السكنية التابعة لـ"سكني" أحد برامج وزارة الإسكان، الذي يتيح موقع وتطبيق "سكني" كذلك حجزها إلكترونياً على الرابط https://sakani.housing.sa/all-projects-map. ويستقبل مركز سكني الشامل يومياً مئات الزوار بعد إعلان الشركة الوطنية للإسكان البدء في حجز 4 مشاريع جديدة ضمن المرحلة الثانية لمشروع مرسية، حيث تم حجز جميع الوحدات المتاحة في وقت قياسي لم يتعد 48 ساعة من طرح المشاريع الواقعة بضاحية الجوان، وتوفّر الكلمات المفتاحية

، إقبال مكثّف على حجز الوحدات السكنية بضاحية الجوان في مركز سكني الشامل ،

المصدر : الخليج 365

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