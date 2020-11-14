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أفادت شركة المياه الوطنية بأنها اتخذت الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء التي سيشملها التوقف المؤقت لضخ المياه عنها بمدينة جدة، بدءاً من يوم الاثنين ولمدة خمسة أيام.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأعمال التي تنفذها أمانة محافظة جدة لاستكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري بالمحافظة.
وذكرت الشركة أنه سيتم خدمة تلك الأحياء بصهاريج المياه في حال احتياج العملاء لذلك، وثمنت لعملائها تفهمهم وتعاونهم.
يُذكر أن الأحياء التي سيتم الإيقاف المؤقت عنها هي "الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي"، وهي من الأحياء المخدومة بالشبكة والضخ المستمر.
14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442 05:50 PM
بالتزامن مع استكمال أعمال جسر تقاطع طريق فهد مع شارع صاري"المياه": خطة تشغيلية لخدمة الأحياء المتأثرة بوقف الضخ في جدة
أفادت شركة المياه الوطنية بأنها اتخذت الإجراءات التشغيلية اللازمة لتقليل الأثر على الأحياء التي سيشملها التوقف المؤقت لضخ المياه عنها بمدينة جدة، بدءاً من يوم الاثنين ولمدة خمسة أيام.
وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الأعمال التي تنفذها أمانة محافظة جدة لاستكمال جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع صاري بالمحافظة.
وذكرت الشركة أنه سيتم خدمة تلك الأحياء بصهاريج المياه في حال احتياج العملاء لذلك، وثمنت لعملائها تفهمهم وتعاونهم.
يُذكر أن الأحياء التي سيتم الإيقاف المؤقت عنها هي "الفيصلية، الروضة، السلامة، النعيم، المحمدية، الزهراء، النهضة، الخالدية، البوادي"، وهي من الأحياء المخدومة بالشبكة والضخ المستمر.
، "المياه": خطة تشغيلية لخدمة الأحياء المتأثرة بوقف الضخ في جدة ،
المصدر : الخليج 365
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