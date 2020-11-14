محمد بن مسعود - الدمام - المركز نظم محاضرة عن الأمراض الجلدية في مخيم "الزعتري"

"إغاثي الملك سلمان" يواصل مشروع المياه في "خوخة الحديدة"

الخليج 365- الرياض: واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وشهدت المدة من 22 حتى 28 أكتوبر 2020م ضخ 363 ألف لتر مياه صحية للخزانات، وضخ 413 ألف لتر مياه الاستخدام للخزانات، إضافة إلى نقل المخلفات ومياه الصرف الصحي من المخيمات إلى أماكن التخلص منها، والصيانة المستمرة للخزانات والحمامات ، وتنفيذ حملات الرش لمكافحة نواقل الأمراض.

يأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.

من ناحية أخرى، نظم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس محاضرة عن الأمراض الجلدية والوقاية منها في عيادات المركز بمخيم الزعتري بالأردن، وذلك ضمن البرنامج التطوعي للتأهيل وبناء القدرات الذي يقام عن بُعد.

وقدم المحاضرة استشاري الأمراض الجلدية الدكتور زيد المحسن بحضور 40 ممارساً صحياً من اللاجئين السوريين.