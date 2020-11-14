شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود خبة المعدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى):

عثر فريق إنجاد للبحث والإنقاذ على مفقود خبة المعدي بالقصيم، بعد تتبع أثره لمدة استمرت لأكثر من 3 ساعات.

وقال الفريق إنه تم العثور على المفقود وهو بصحة طيبة؛ وذلك بعد أن تم تكثيف الجهود للبحث عنه.

واستقبل الفريق بلاغًا عن المفقود منذ 20 ساعة فقط، فيما تم تجهيز فريق البحث بـمركبات مجهزة وطائرة شراعية على الفور للبحث عنه.