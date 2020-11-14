شكرا لمتابعة خبر عن خبيرة تربية: «80% من جرائم التحرش بالأطفال يرتكبها المحارم» (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشفت الدكتورة مها الدبور أستاذ مساعد بقسم الطفولة المبكرة بكلية التربية بجامعة الملك سعود إن الأحصائيات عن التحرش الجنسي بالأطفال بالمملكة قد تكون غير دقيقة ولم يتم الكشف عنها.
وأوضحت "الدبور" في تصريحات تلفزيونية عبر الإخبارية، إن عدم دقة أرقام التحرش بالأطفال في المملكة يعود إلى أن الأهالي تتكتم على مثل هذه الأمور، ويوجد بعض الأطفال لا تكشف الأمر أيضًا.
ولفتت إلى أن 80% من قضايا التحرش بالأطفال متورط بها المحارم، مثل الأخ أو الخال أو العم، وهو ما يجعل الطفل يتعرض للأذى بشكل كبير.
وأضافت أن تكتم الطفل أو الوالدين عن الإبلاغ بالتحرش أمر خاطئ يضر بالجميع ويضيع حق الأطفال ويعرضهم للمزيد من الأذى.
كانت هذه تفاصيل خبر خبيرة تربية: «80% من جرائم التحرش بالأطفال يرتكبها المحارم» (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.