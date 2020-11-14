شكرا لمتابعة خبر عن أسراب جراد قادمة إلى المملكة من 4 دول مجاورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى أن عمليات الاستكشاف والمكافحة مازالت مستمرة لرصد الأسراب القادمة وإجراء أعمال المكافحة في جميع مواقع تواجدها، إلا أن الوضع المتفاقم في السودان وإرتيريا وإثيوبيا واليمن.

وأضافت وزارة البيئة أن التهديد مرتفع المستوى نحو المملكة من اتجاهين، فالأول نحو سواحل البحر الأحمر ما بين أملج وجازان، حيث الموسم الشتوي، والاتجاه الآخر نحو مرتفعات عسير والمنحدرات الجانبية منها، لافتة إلى وجود هذه الأسراب نتيجة النشوء والتكاثر الكثيف والمستمر خلال موسم الصيف في الدول المجاورة.

وأوضحت أن المملكة خالية من تكاثر الجراد الصحراوي بعدما تمت السيطرة على جميع الأسراب الغازية سابقًا من اليمن، والتي خلفت تكاثرًا محدودًا في شمال جازان، وتم التطهير بشكل جيد نهاية شهر أكتوبر الماضي، وذلك بتكثيف العمل الميداني والقرب من مواقع الإصابة.