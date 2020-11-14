شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة عائلة باكستانية اكتسبت لهجة وعادات أهل القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

جذبت قصة عائلة باكستانية تعيش في القصيم الأنظار إليها، نظرًا لاكتسابها لهجة وعادات المنطقة.

وقال أحد أفراد العائلة الباكستانية خلال حواره في برنامج" في أسبوع ":" بعض الناس يستغربون أني باكستاني بسبب لهجتي قصيمية "، لافتا إلى أن أجداده يعيشون في المملكة منذ 100 عاما.

وأوضح أنهم تعلموا اللهجة القصيمية من السعوديين في المدارس الحكومية، مشيرا إلى أن عمل عائلته في القصيم بالمزارع وخاصة تربية الأغنام.