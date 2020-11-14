بالفيديو.. باحث يكشف أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرا بجائحة كورونا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف الباحث الاجتماعي الدكتور غانم بن سعد الغانم، إن أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرًا بجائحة كورونا، قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كشف الباحث الاجتماعي الدكتور غانم بن سعد الغانم، إن أكثر القطاعات الاجتماعية تأثرًا بجائحة كورونا، قطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وأضاف " الغانم " خلال حواره عبر قناة الإخبارية إن الحماية الاجتماعية لها دور فاعل في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمواطن من أجل تحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع. وأوضح " الغانم " أن القطاع غير الربحي في الأزمة كان دور ريادي وقوي، مشيرا إلى أن المؤسسات الخيرية يشكل لها مجلس ريادي وكان له مشاركة فعالة في القطاع الحكومي والخاص لتقديم الدعم الإغاثي والصحى و الاجتماعي والتثقيفي.

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