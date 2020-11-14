شكرا لمتابعة خبر عن نصيحة مهمة من "المرور" لقائدي المركبات المصابين بمرض السكري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى ضرورة التوقف عن القيادة في حال الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم. دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى ضرورة التوقف عن القيادة في حال الشعور بأعراض انخفاض السكر في الدم. وشدد "المرور" على ضرورة طلب المساعدة من الجهات المختصة، في هذه الحالة. جاء ذلك بالتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمي للسكري.

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