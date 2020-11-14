شكرا لمتابعة خبر عن القصبي ينعي المخرج "ريري": أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعى وزير الإعلام المكلف، ماجد القصبي، المخرج طارق أحمد ريري، الذي أعلنت ابنته وفاته صباح اليوم السبت.

وقال القصبي عبر حسابه في تويتر "أتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد العزيز الأستاذ طارق أحمد ريري، الذي خدم الإعلام في المملكة سنوات بتفان وإخلاص؛ مخرجًا بالتلفزيون ، ومسؤولًا أسهم بجهود كبيرة في وزارة الإعلام" .

الجدير بالذكر أن الراحل يعد أحد أشهر مخرجي التلفزيون في العقود الماضية، وساهم في تأسيس عدد من القنوات التلفزيونية الحكومية، كما شغل عدة مناصب في وزارة الإعلام، كان آخرها وكيل الوزارة لشؤون التلفزيون.