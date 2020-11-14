شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد محذرة من التقلبات الجوية.
وقالت الهيئة عبر موقعها الرسمي إنه من المتوقع تكون سماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الشمالية للمملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.
وتوقعت أن يكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة .
وتسجل مكة غدًا الدرجة العظمة 36 درجة، والمدينة المنورة 32 درجة، والقريات 21 درجة.
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