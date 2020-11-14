شكرا لمتابعة خبر عن 8 تحذيرات لحماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة البيئة طريقة حماية الحيوانات من خطر الأمطار والسيول.

وقالت الوزارة عبر انفوجرافيك نشرته في حسابها بتويتر لابد من وضع الحيوانات في مكان عالي وجاف بعيدا عن بطون الأودية والشعاب، وحماية الحيوانات وصغارها من الأمطار والبرودة ، وعمل حواجز ترابية حول الحظائر لمنع وصول المياه أثناء الفيضانات ، ورفع الأعلاف والمعدات عن سطح الأرض لمنع وصول المياه إليها.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة إخراج الحيوانات من الحظائر في حال زيادة منسوب المياه ، وتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات مسبقا ، وتدريب العمالة على جميع الخطوات الواجب اتخاذها بشكل مسبق في مثل هذه الحالات، ومتابعة أحوال الطقس من المصادر الرسمية .