‏أول ظهور للشخص يناشد الجميع بعد إنتشار مقطعه مع زوجته

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كشف المواطن الذي انتشر مقطعه مع زوجته بأن هذه زوجته الثانية و هو متزوج من فترة قريبة و أن التصوير كان بمكان لا يراهم أحد فيه و كشف عن سبب الإنتشار لهذا الفيديو بشكل سريع حيث أفاد بأن السبب الأول هي ابنته الصغيرة حين قامت بإرساله إلى قروب خاص بالجيران و يوجد به أكثر من ١٣٠ شخص و تفاجئ بإتصال أحدهم يسأل ماذا أرسلت قم بمسح المقطع بسرعة ليكتشف أن ابنته أرسلت المقطع ليقوم بمسح المقطع و يسأل الجميع بالله بعدم نشر المقطع و لكن للأسف انتشر المقطع و قام برفع بلاغ بالجهات الأمنية حول تلك المحادثة و هذا مقطع فيديو للأخ يوضح فيه ماحدث .





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