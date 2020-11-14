«الصحة»: 349 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 379 حالة ووفاة 16 شخصًا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 349 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 352950 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 379 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 339497 حالة.

كما تم تسجيل 16 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5641 حالة.

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