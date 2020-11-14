مكة الأعلى ونجران الأقل.. 10% من السعوديين مصابون بالسكري

الرجال أكثر إصابة به من النساء
أوضح مجلس شؤون الأسرة، بعض المعلومات عن مرض السكري في المملكة، وفقًا للارقام الرسمية لوزارة الصحة والهيئة العامة للإحصاء، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمرضى السكري.
وذكر المجلس –عبر تويتر- أنَّ (10.1%) نسبة الإصابة بالسكري «المشخص» بين السعوديين من عمر 15 سنة فأكثر، وأن (10.3%) من الرجال مصابون به، و(9.9%) من النساء مصابات به.
وأضاف المجلس أنَّ منطقة مكة المكرمة سجلت أعلى إصابات بالسكري بنسبة (11%) بينما سجلت منطقة نجران أدنى إصابات بنسبة (7.3%)،
ووجَّه المجلس نصائح إلى الأسر، منها اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة، والاهتمام بمرضى السكري وتقديم الرعاية لهم للوقاية من المضاعفات المحتملة.
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