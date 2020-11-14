أخبار السعودية اليوم.. وقف ضخ المياه عن 9 أحياء في جدة.. و«دعم أجرة المسكن» لأكثر من 10 آلاف مواطن

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم السبت، الموافق 14 نوفمبر 2020م منها: وقف ضخ المياه عن 9 أحياء في جدة لمدة خمسة أيام، و«دعم أجرة المسكن» لأكثر من 10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية، وشرطان لإصدار رخصة دون اختبار قيادة جديد.

وقف ضخ المياه عن 9 أحياء في جدة في هذا الموعد

أعلنت شركة المياه الوطنية، عن توقف ضخّ المياه عن تسع أحياء في مدينة جدة، يوم الاثنين المقبل، وذلك لمدة خمسة أيام.

«دعم أجرة المسكن» لأكثر من 10 آلاف مواطن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية

أعلن برنامج «دعم المتعثرين عن سداد أجرة المسكن» التابع لوزارة الإسكان، والذي يشرف عليه الإسكان التنموي عن دعمه لنحو 10528 مواطنًا ممن تم توثيق عقودهم عبر الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار «إيجار» - أحد برامج الوزارة - وذلك بسداد المبالغ المالية المتعثرة آليًّا عبر الخدمات الإلكترونية المشتركة بين وزارة الإسكان ونظام التنفيذ بوزارة العدل لمن صدرت بحقهم أحكام تنفيذية من قِبل قضاة التنفيذ، منهم 4697 مواطناً خلال جائحة كورونا.

المرور: شرطان لإصدار رخصة دون اختبار قيادة جديد

أوضح المرور السعودي، أنَّ هناك شرطين لإصدار رخصة لمن يحملون تصريح قيادة، دون إجراء اختبار قيادة جديد، وهما المراجعة خلال سنة من انتهاء التصريح، واتمامه لسن 18 سنة.

أسعار الذهب بالسعودية.. ارتفاع في مستهل تعاملات السبت

ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، الموافق 14/11/2020م، بشكل طفيف، مع صعود أسعار الذهب عالميًا.

«الأرصاد» تتوقع استمرار الانخفاض في الحرارة.. وتحدد المناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم السبت، أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية، على مناطق عدة.

تعرف على تفاصيل تعديلات نظام خدمة الأفراد والضباط

قرر مجلس الوزراء تعديل نظام خدمة الضباط، ونظام خدمة الأفراد، إذ تضمن التعديل أن تكون الإجازات اعتيادية، وعرضية، وميدانية، واستثنائية، ومرضية، ومرافقة دراسية، وإضافة مادة المرافقة الدراسية للمبتعثين.

هل يمكن إضافة مستند من خلال الجوال؟.. «حساب المواطن» يُجيب

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد إضافة مرفق أو مستند من الجوال، محددًا الشروط الواجب توافرها في المرفق.

بحماس وطني.. طلاب مدرسة «البيض الأسفل» يبدأون مشاركتهم في أولمبياد الروبوت بكندا

انطلقت، مساء أمس الجمعة، المسابقة الدولية لأولمبياد الروبوت العالمي المقام حاليًا في دولة كندا عبر المنصات الافتراضية والذي تشارك به المملكة بعدد من طلابها المتأهلين من إحدى المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان .

الدكتور الغامدي يكشف عدد الوفيات في حوادث الطرق بالسعودية

أوضح أستاذ مساعد علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الباحة، الدكتور إبراهيم الجعفري الغامدي، عدد وفيات حوادث السيارات في المملكة.

بالفيديو.. تعرف على حقوق مرضى السكري بالمملكة في يومهم العالمي

حددت هيئة حقوق الإنسان عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة حقوق مرضى السكري بمناسبة اليوم العالمي لمرضى السكري.

الأمم المتحدة تعتمد مشروع السعودية لاستجابة دولية سريعة لمكافحة تأثير كورونا على النساء

قدمت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجزائر والصين وزامبيا ومصر، اليوم، إلى اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 75، مشروع قرار الاستجابة الدولية السريعة لتأثير فيروس كوورنا على النساء والفتيات، وتم اعتماد القرار بتوافق الآراء؛ ما يعد إنجازًا يُضاف إلى إنجازات المملكة على الصعيد الدولي.

الاثنين المقبل.. «الشورى» يختار رؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة

يبدأ مجلس الشورى (عبر الاتصال المرئي) صباح الاثنين المقبل، أولى جلسات أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، بتكوين لجانه المتخصصة وأعضائها، وتسمية رئيس كل لجنة ونائبه.

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