تعليقًا على حديث ولي العهد.. الأمير فيصل بن عياف: تجاوزنا أزمة كورونا بالتخطيط المتقن

نوّه أمين منطقة الرياض، الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، بما جاء في حديث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ.

وقال أمين منطقة الرياض «إن حديث سمو ولي العهد عن مسيرة الوطن في هذه المرحلة وما تحقق من إنجازات كبرى، يؤكد أن القيادة - أيدها الله - استطاعت بحكمتها تجاوز تحديات جائحة كورونا، والاستمرار في تحقيق المكاسب الناتجة عن تطبيق رؤية المملكة 2030».

وتابع الأمير فيصل بن عياف، قائلا «إن التخطيط المتقن من لدن القيادة مكّن المملكة من أن تكون من بين أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا، إضافة إلى تقدمها في مؤشرات البنية التحتية الرقمية لتتبوأ المركز الأربعين عالميًا في التنافسية العالمية الرقمية، والمركز الأول من بين دول مجموعة العشرين (G20)».

وأشار إلى ما تحقق من قفزات تنموية على الأصعدة كافة، وتهيئة البيئة اللازمة لتنفيذ طموحات ورفاهية المواطنين، من خلال نجاحات تحققت على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيره».

وأضاف أن «دور رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة، أسهم في رفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ الكثير من المبادرات والبرامج النوعية، وما تحقق في مدة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف».

وأكد أمين منطقة الرياض، أن ولي العهد مصدر إلهام للمواطنين، وبفضل حكمته ورؤيته الطموحة استطاعت المملكة أن تنافس عالميًا عبر تحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالبنية التحتية والتخطيط العمراني للمدن السعودية.

وأشار إلى أن التنمية العمرانية التي تشهدها العاصمة ما كانت لتحقق الاستدامة والتطور والازدهار لولا رؤية ٢٠٣٠ التي منحت جودة الحياة مرتبة أولى في تحسين البيئة العمرانية، ورفعة كفاءتها إلى القمة لتغدو مدينة ذكية، عبر تجويد الخدمات المقدمة للسكان، والاهتمام بالبنى التحتية والمرافق العامة، والتوسع في الحدائق والمتنزهات وانتشار المساحات الخضراء وتكثيف جهود الحد من التلوث البصري والبيئي وتحسين المشهد الحضري.

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