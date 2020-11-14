ضبط 5 متهمين بسرقة منازل واستراحات في المدينة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على 5 متهمين (مواطنيَن وثلاثة مقيمين تشادي وباكستانيَين) تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع، لتورطهم بارتكاب 6 جرائم سرقة للمنازل والاستراحات في أحياء متفرقة بالمدينة.

وقال القحطاني إن قيمة المسروقات بلغت حوالي 100 ألف ريال، وجرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.