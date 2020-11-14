جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل في الدبلومات التطبيقية للفصل الثاني

وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل، أنه انطلاقا من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر، وبشروط ميسرة، تمت إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية للفصل الثاني بمدينة أبها، وبعض كليات الجامعة في المحافظات.
ودعا عقيل الراغبين في الاطلاع على الدبلومات والتسجيل فيها إلى الاطلاع على الموقع الإلكتروني للعمادة من خلال الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/registration ، مشيرا إلى أن الدبلومات المتاحة تشمل دبلومات السلامة والصحة المهنية، وإدارة الموارد البشرية، والعلاقات العامة، والتحرير والسكرتارية، وريادة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والإدارة المكتبية، والمحاسبة، والتفتيش والرقابة الأمنية، وأنظمة الإنترنت الذكية، وصيانة الحاسب الآلي، والبرمجة التطبيقية، وكذلك برمجة أنظمة المعلومات، وشبكات الحاسب الآلي، والصحة العامة.
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