السعودية اليوم / تعليم البنات بالطائف يطلق مسابقة جودة التعليم نحو 2030



الطائف 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أطلقت إدارة التعليم في محافظة الطائف ممثلة في إدارة نشاط الطالبات مسابقة جودة التعليم نحو 2030 لإبراز جهود القيادة الرشيدة في الاهتمام بتجويد التعليم نحو رؤية 2030 وترسيخ قيم الولاء والوفاء لولاة الأمر، واستثمار الممارسات والخبرات التقنية في توفير منتج رقمي إبداعي ذي قيمة وطنية.

وتعتمد المسابقة على تصميم (إنفوجرافيك) يبرز المنجزات التي حظي بها الوطن في عهد خادم الحرمين الشريفين وما يوليه -أيده الله- من عناية واهتمام بأبنائه الطلبة، وهي مخصصة لجميع شرائح المجتمع من منسوبات التعليم والطالبات والأسر وأولياء الأمور .

وحددت الإدارة شروطا للمشاركة أهمها أن تكون المشاركات فردية وتكون المحتويات المستخدمة من إنتاج المشاركة وغير خاضعة لحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى إدراج شعار وزارة التعليم وشعار نشاط الطالبات والمدرسة واسم المشاركة على العمل، وأن لا تحتوي المشاركة على أي مخالفات للسياسة العامة للدولة أو أمور تمس الدين والقيم والأخلاق العامة.

وأكدت أهمية الالتزام بمعايير المسابقة ومنها ارتباط المحتوى مع هدف المسابقة، وتكامل الفكرة وسلاسة عرضها، وتكامل النصوص مع الرسومات، ومناسبة لون الخط وحجمه وسلامة المحتوى لغوياً وصحته علمياً.

// انتهى //

16:48ت م

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