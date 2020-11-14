

جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة في إدارة الأمن والسلامة خلال الأسبوع الماضي ملتقى الأمن والسلامة عن بُعد تحت شعار "نحذر لنسلم" ، الذي استهدف قادة وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية.

وشهد الملتقى تقديم عدد من أوراق العمل عن السلامة الكهربائية ، ودور قائد وقائدة المدرسة في الأمن والسلامة ، وتطبيق الخطوات الذكية 5SMART لإدارة المخاطر والأزمات في المنشأة التعليمية ، والإسعافات الأولية .

وأكد المدير العام للتعليم الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي أن الإدارة تحرص على جانب الأمن والسلامة في المدارس والمنشآت التعليمية من خلال التوعية بأهميته وإقامة الندوات والدورات لإطلاع قادة وقائدات المدارس والمنسقين والمنسقات على الجديد في هذا المجال ، إضافة لتأهيل وتدريب فرق العمل للقيام بمهامهم على الوجه الأكمل في حال حدوث أي طارئ - لا قدر الله - داخل المدرسة أو في محيطها .

من جهته أوضح مدير إدارة الأمن والسلامة بإدارة تعليم جازان محمد قحل أن الملتقى جاء بهدف توعية العاملين بالمنشآت التعليمية وتطوير أنظمة الأمن السلامة بها، إضافة للاستفادة من تجارب المختصين في هذا المجال وإبراز بعض التطبيقات والتجارب الناجحة، وتفعيل دور الشراكات مع القطاعات الخاصة والعامة، ونشر ثقافة الأمن والسلامة في الميدان .

// انتهى //

16:38ت م

0076





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم جازان يقيم ملتقى الأمن والسلامة "نحذر لنسلم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.