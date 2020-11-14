السعودية اليوم/ رئيس جامعة جازان ينوه بمضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين وحديث سمو ولي العهد



جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أهمية ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.

وأوضح الدكتور القحطاني أن الخطاب الملكي يبين حجم الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للشعب السعودي عبر تنمية وتطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ومواصلة العمل بحزم على مكافحة الفساد، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم للمواطن، بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات والفرص الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة بما يتفق ورؤية المملكة العربية

ونوه معاليه بحديث صاحب السمو الملكي الأمير

وتطرق لما أكده سمو ولي العهد من تجاوز الوطن للعديد من التحديات بفضل الله ثم بالخطوات والمبادرات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة التي شهدت نجاح المملكة في محاربة الإرهاب واجتثاثه، وتعزيز الاستثمار السيادي، وتمكين المرأة، ومواجهة جائحة

وفي ختام تصريحه سأل معالي رئيس جامعة جازان الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار وأن تتواصل مسيرة التطوير والإصلاح وتتنامى معدلات الإنجاز بعون الله.

//انتهى //

16:37ت م

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جيزان 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أهمية ما تضمنه الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في افتتاح أعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة لمجلس الشورى.وأوضح الدكتور القحطاني أن الخطاب الملكي يبين حجم الدعم والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة للشعب السعودي عبر تنمية وتطوير الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية ومواصلة العمل بحزم على مكافحة الفساد، إلى جانب توفير سبل العيش الكريم للمواطن، بتنويع قاعدة الاقتصاد واستثمار المتغيرات والفرص الاقتصادية لبناء مكتسبات وطنية جديدة بما يتفق ورؤية المملكة العربية السعودية 2030.ونوه معاليه بحديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي كشف بلغة الأرقام عن حجم المنجزات الضخمة والفريدة التي يعيشها وينعم بها الشعب السعودي والتي تحققت خلال أقل من 4 سنوات.وتطرق لما أكده سمو ولي العهد من تجاوز الوطن للعديد من التحديات بفضل الله ثم بالخطوات والمبادرات والإجراءات الحكيمة التي اتخذتها القيادة الرشيدة التي شهدت نجاح المملكة في محاربة الإرهاب واجتثاثه، وتعزيز الاستثمار السيادي، وتمكين المرأة، ومواجهة جائحة كورونا ، إلى جانب تحقيق مركز متقدم عالميا في الحد من التبعات الاقتصادية للجائحة.وفي ختام تصريحه سأل معالي رئيس جامعة جازان الله العلي القدير العون والتوفيق لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن يحفظه وسمو ولي العهد الأمين، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والازدهار وأن تتواصل مسيرة التطوير والإصلاح وتتنامى معدلات الإنجاز بعون الله.//انتهى //16:37ت م0075

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