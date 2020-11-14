السعودية اليوم / منظمة اليونسيف تقدم مبادرة بتعليم 9000 طفل ليبي تأثروا بسبب جائحة كورونا



طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واس

قدمت منظمة اليونيسيف مبلغ 750 ألف دولار أمريكي دعما منها لــ9000 طفل ليبي من المتأثرين بالأزمة في ليبيا، التي تفاقمت بسبب جائحة

وقالت المنظمة في بيان لها اليوم : إن الأزمة التي طال أمدها في ليبيا تدخل الآن عامها التاسع، وخلّفت أكثر من 400 ألف نازح بما في ذلك ما يقرب من 120 ألف طفل، مشيرة إلى أنها قدمت مبلغ 750 ألف دولار أمريكي من مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” للاستجابة لحالات الطوارئ في ليبيا .

وأفادت المنظمة ، أنه منذ 15 مارس 2020 ظلت المدارس ومراكز التعليم في ليبيا مغلقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وقد خلّف هذا ما لا يقل عن 1.3 مليون طالب وطالبه خارج المدارس، كما تسبب الإغلاق في عدم وصول الأطفال واليافعين المتضررين من النزاع إلى الخدمات الأساسية المختلفة بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي .

// انتهى //

16:27ت م

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طرابلس 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر020 2 واسقدمت منظمة اليونيسيف مبلغ 750 ألف دولار أمريكي دعما منها لــ9000 طفل ليبي من المتأثرين بالأزمة في ليبيا، التي تفاقمت بسبب جائحة كورونا ، وذلك ضمن برنامج التعليم الذي أطلقته المنظمة .وقالت المنظمة في بيان لها اليوم : إن الأزمة التي طال أمدها في ليبيا تدخل الآن عامها التاسع، وخلّفت أكثر من 400 ألف نازح بما في ذلك ما يقرب من 120 ألف طفل، مشيرة إلى أنها قدمت مبلغ 750 ألف دولار أمريكي من مبادرة “التعليم لا يمكن أن ينتظر” للاستجابة لحالات الطوارئ في ليبيا .وأفادت المنظمة ، أنه منذ 15 مارس 2020 ظلت المدارس ومراكز التعليم في ليبيا مغلقة بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا، وقد خلّف هذا ما لا يقل عن 1.3 مليون طالب وطالبه خارج المدارس، كما تسبب الإغلاق في عدم وصول الأطفال واليافعين المتضررين من النزاع إلى الخدمات الأساسية المختلفة بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي .// انتهى //16:27ت م0070

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