تقرير / الأجواء الشتوية تشجع أهالي منطقة القصيم للخروج للنزهات البرية



بريدة 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

تشجع الأجواء المائلة للبرودة سكان منطقة القصيم للخروج للمواقع البرية بعيداً عن رتابة الحياة للاستمتاع والترويح عن النفس مع الأسرة والأصدقاء.

وتشتهر المنطقة بعدة أماكن للتنزه الخلوي، فيما تشهد المتاجر المتخصصة لبيع مستلزمات الرحلات البرية إقبالاً لتأمين كل ما يتعلق بالتجهيز للرحلات من أدوات ومؤن ، مع ما تعرضه بعض الأسر المنتجة على الطرقات من أكلات شعبية عُرفت بها المنطقة.

وسنوياً في مثل هذه الأيام تنتعش حركة البيع في تلك المتاجر وترتفع معدلاتها مع دخول فصل الشتاء وهطول الأمطار، حيث يفضل الأهالي القيام بالرحلات وإقامة المخيمات ، فيما يُلحظ تنامي الوعي المجتمعي تجاه التقيد والحرص على اتباع التعليمات، وخاصة الصادرة من الدفاع المدني والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للدراية بمختلف التغيرات المناخية، إلى جانب المحافظة على البيئة.

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15:45ت م

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