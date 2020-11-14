السعودية اليوم / "بوابة الدرعية": كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى بيئة حضرية مستدامة تعزز من جودة الحياة



الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واس

أكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية على أن إعلان اعتماد الكود العمراني لوادي حنيفة على مساحة 1800 كلم ضمن النطاق الإشرافي للهيئة على مساحة 190 كلم ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتبناها هيئة تطوير بوابة الدرعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية كمنهجية مستدامة.

ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.

كما دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني

// انتهى //

15:07ت م

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الرياض 28 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 14 نوفمبر 2020 م واسأكدت هيئة تطوير بوابة الدرعية على أن إعلان اعتماد الكود العمراني لوادي حنيفة على مساحة 1800 كلم ضمن النطاق الإشرافي للهيئة على مساحة 190 كلم ضمن سلسلة من المبادرات والبرامج التي تتبناها هيئة تطوير بوابة الدرعية للتنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية كمنهجية مستدامة.ويهدف الكود إلى رفع مستوى جودة التصاميم المعمارية، وتنظيمات التخطيط الحضري والعمراني وأنظمة البناء واستعمالات الأراضي وخلق بيئة مميزة ومستدامة، تخدم مجتمع الدرعية وتُلبي تطلعات السكان بالمنطقة، وتُعزز الأهمية التاريخية لها، وتبرز التراث العمراني الاستثنائي لـ "جوهرة المملكة" بطابع وطراز معماري يعكس الهوية والنمط العمراني للمنطقة من خلال تبني نظام الفناء الداخلي، والتوظيف الأمثل للفراغات.كما دعت هيئة تطوير بوابة الدرعية المستفيدين وملاك العقارات الواقعة ضمن نطاقها الإشرافي إلى التواصل معها من خلال "إستديو التصاميم" الذي يوفر الإرشادات والاستشارات التصميمية من خلال خبراء ومختصين للمستفيدين بحجز موعد لمراجعة التصاميم تمهيدا لإصدار شهادات مطابقة التصاميم مع الكود العمراني التي تمكّن المستفيدين من البدء بإصدار تراخيص البناء من خلال منصة بلدي، وذلك بالاتصال على الرقم 920002622 أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] // انتهى //15:07ت م0054

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "بوابة الدرعية": كود وادي حنيفة وروافده يهدف إلى بيئة حضرية مستدامة تعزز من جودة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.