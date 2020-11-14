شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 349 حالة إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 14 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت 14 نوفمبر 2020، تسجيل 349 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 352950 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 379 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 339947 حالة . Advertisements وأكدت "الصحة" تسجيل 16 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5641 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 7362 والحالات الحرجة 807 حالة.

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