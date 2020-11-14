شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 55 ثانية - 4:03 مساءً, 14 نوفمبر 2020 م
المناطق - واس
ثمن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي ، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية وبرلمانات العالم إلى العمل الجاد والتجاوب معها.
وأشاد “العسومي” في بيان له اليوم بما ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين أثناء افتتاحه أعمال مجلس الشورى السعودي والتي أكد فيه على خطورة مشروع النظام الإيراني الإقليمي، وتدخله في الدول ودعمه للإرهاب والتطرف وتأجيج نيران الطائفية، من خلال أذرعه المختلفة، داعياً العالم لمواجهة محاولة إيران امتلاك سلاح نووي.
وأكد أن البرلمان العربي أعد استراتيجية للتعامل مع إيران تتناول خطورة التدخلات الإقليمية على سيادة وأمن الدول العربية وأهمية وجود موقف عربي موحد للتعامل معها والعمل على إيقافها.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | رئيس البرلمان العربي يثمن دعوة خادم الحرمين الشريفين لمنع امتلاك إيران سلاح نووي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.