شكرا لقرائتكم خبر عن "التحالف": العثور على لغم بحري زرعته المليشيا جنوب البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت قوات "التحالف" العثور على لغم بحري زرعته المليشيا الحوثية الإرهابية جنوب البحر الأحمر واكتشاف وازالة ما مجموعه ١٥٧ لغم بحري نشرتها المليشيا الحوثية عشوائيا. وأكدت القوات استمرار تهديد المليشيا الحوثية لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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