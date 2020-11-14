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وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي 

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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يشارك في منتدى صير بني ياس السنوي  والان نبدء بالتفاصيل

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في منتدى صير بني ياس السنوي الحادي عشر، الذي تنظمه وزارة الخارجية الإماراتية، تحت رعاية وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وينعقد المؤتمر بشكل سنوي بمشاركة رفيعة من أبرز المسؤولين حول العالم، لتبادُل الرؤى حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية وسبل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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