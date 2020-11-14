العراق يضع اللمسات النهائية قبل فتح منفذ عرعر مع السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت العمليات المشتركة العراقية، السبت، عن إنجاز الإجراءات الأمنية لفتح منفذ عرعر الحدودي مع السعودية، على أن يتولى الجيش تأمينه.

وقال نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير الشمري، إن "قيادة العمليات المشتركة أنجزت إجراءات تأمين الطريق باتجاه منفذ عرعر مع السعودية"، موضحاً أن "الطريق من المنفذ إلى منطقة النخيب وباتجاه محافظة الأنبار أو باتجاه كربلاء جرى تأمينه بشكل كامل".

وأضاف الشمري، أن "مهمة حماية منفذ عرعر الحدودي أسندت إلى قوة من الجيش إضافة إلى جهات أمنية ورقابية".

وحول إجراءات عملية التبادل التجاري في المنفذ، أكد أنها مؤمنة بشكل كامل حالياً، ولا توجد أي مشكلة بخصوص التعاون مع السعودية في فتح المنفذ.

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وأعلن المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد الغزي، في وقت سابق، افتتاح المنفذ الحدودي خلال الأسبوع الجاري.

وكان السفير السعودي في بغداد، عبدالعزيز الشمري، أكد الخميس الماضي، أن "افتتاح المنفذ يمثل شريان خير وبداية حقيقية، لعلاقات تجارية مميزة بين الرياض وبغداد"، مؤكداً أن "المنفذ سيكون رافداً للاقتصاد، وباباً من أبواب التواصل بين البلدين، وداعماً لوصول المنتجات السعودية للعراق بأسهل الطرق وأقل التكاليف".

وتبنت السعودية إعادة تأهيل المنفذ الحدودي مع العراق أو ضمن ما يعرف بـ"هدية الملك"، التي تأتي تدشيناً لعهد جديد من العلاقات بين البلدين بعد قطيعة دبلوماسية استمرت نحو أكثر من عقدين من الزمن.

يذكر أن منفذ عرعر بين العراق والسعودية أغلق أثناء حرب الخليج الثانية عام 1990، وأعيد افتتاحه مرة أخرى عام 2013 بشكل جزئي وضمن نطاق محدود، لكنه أغلق مجدداً بعد سيطرة تنظيم داعش على مدن غرب وشمال العراق قبل 6 سنوات.